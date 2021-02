Musica, dopo 28 anni si sciolgono i Daft Punk (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I Daft Punk, il duo francese di Musica elettronica composto da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, si sono sciolti dopo un sodalizio durato quasi 30 anni. Lo hanno annunciato con un video postato sulla pagina Facebook “Epilogue”, che riprende una scena muta del loro film del 2006 Electroma, aggiungendo la scritta “1993-2021”, con riferimento all’anno di formazione. La notizia è stata confermata dal loto addetto stampa. Per tutta la carriera hanno nascosto i propri volti dietro a due maschere da robot. Il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti “un gruppetto di stupidi teppisti” (a Daft Punky ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I, il duo francese dielettronica composto da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, si sono scioltiun sodalizio durato quasi 30. Lo hanno annunciato con un video postato sulla pagina Facebook “Epilogue”, che riprende una scena muta del loro film del 2006 Electroma, aggiungendo la scritta “1993-2021”, con riferimento all’anno di formazione. La notizia è stata confermata dal loto addetto stampa. Per tutta la carriera hanno nascosto i propri volti dietro a due maschere da robot. Il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin, apparsa sulla rivista britca Melody Maker, in cui erano stati definiti “un gruppetto di stupidi teppisti” (ay ...

