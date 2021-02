Muriel incontenibile | entra nella storia dell’Atalanta con un nuovo record

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Luisè sempre più: il colombiano ha raggiunto unLa Sampdoria riprenderà da domani gli allenamenti in vista del delicato impegno di campionato contro l’Atalanta. Fa paura Luis, ex cvanti blucerchiato che già all’ombra della Lanterna aveva dato saggio delle sue potenzialità. Il classe ’91, con il gol siglato al Napoli ieri sera, ètodel club nerazzurro: nessun giocatore della Dea, nell’era dei 3 punti, aveva segnato per 9 partite consecutive da titolare in Serie A, scavalcando così un altro ex ed attuale compagno come Duvan Zapata, fermo a otto. Leggi su Calcionews24.com