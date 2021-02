Muore Stoppani | precursore della gastronomia italiana all’estero

Leggi su viagginews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Morto Mario, addio a uno dei papà di Peck a Milano. Condusse l’iconicarendendola celebre in tutto il mondo A Milano si è spento Mario, storico proprietario di Peck a Milano. L’annuncio che ha rattristato milanesi e non solo, è il titolarebottega enoParla Come Mangi che si trova a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com