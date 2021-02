Multietnicità del personale alla base del successo di un’azienda | il caso vincente di Euroedile

Leggi su newsagent

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Se il lavoro nobilita l’uomo, l’integrazione è diventata, negli ultimi anni, un significativo polo positivo delle nostre realtà imprenditoriali. La possibilità di includere, nel proprio, maestranze straniere o provenienti da realtà esterofile, è, a tutti gli effetti, una valida risorsa a cui attingere per creare micromondi lavorativi dove c’è un interscambio di idee: tutti mettono in campo qualcosa e, allo stesso tempo, ne ricevono arricchimento. Statistichemano, è dimostrato che i gruppi di lavoro etnicamente diversificati, hanno il 35% di probabilità in più di avere una performance superiore rispetto ai propri pari in termini di rendita. “La diversità è un’azione, l’inclusività è culturale e l’appartenenza è un sentimento”: una politica aziendale che valorizzi la diversificazione culturale e la trasformi in risorsa concreta per la ...