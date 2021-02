MSI Optix MAG274QRF-QD | alla prova il monitor “esports”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Presentato durante gli ultimi mesi del 2020, l’MSI-QD amplia l’offerta dida gaming del produttore taiwanese, andando a puntare particolarmente al pubblico dei player competitivi che necessitano di frequenze alte e tempi di risposta ridotti al minimo. Nel design il nuovodi MSI non si discosta tanto dai suoi predecessori, mostrando sul retro la caratteristica area con decorazione stile circuito sovrastata da una fascia di led RGB, gestiti da Mystic Light, utilizzabile come retroilluminazione ambientale. Sul frontale si presenta con le due cornici laterali e quella superiore ridotte al minimo, cosa che comporta un indubbio vantaggio in configurazioni multi. Molto solido il supporto, composto da una base trapezoidale e un supporto verticale che integra un binario ...