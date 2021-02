Motori, aerei e incidenti. Alegi spiega il caso del Boeing 777 (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Un problema di motore diventa un danno di immagine per chi in realtà ne è anch’esso vittima: in questo caso Boeing”. Così Gregory Alegi, giornalista, storico ed esperto dell’aviazione, commenta a Formiche.net lo stop per la flotta di velivoli 777 di Boeing, inevitabile dopo l’incidente che ha visto, sabato, pezzi di motore del volo partito da Denver cadere a terra poco dopo la partenza, per fortuna senza recare danno a persone. Le foto dei pezzi dell’avionica sparsi sulla cittadina di Broomfield hanno fatto rapidamente il giro del mondo, così come i video del fumo che esce da uno dei Motori del velivolo diretto a Honolulu. L’INCIDENTE Con 231 passeggeri (più dieci membri di equipaggio) il volo 328 della United Airlines è regolarmente decollato dopo mezzogiorno dall’aeroporto di Denver, in Colorado. I ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Un problema di motore diventa un danno di immagine per chi in realtà ne è anch’esso vittima: in questo”. Così Gregory, giornalista, storico ed esperto dell’aviazione, commenta a Formiche.net lo stop per la flotta di velivoli 777 di, inevitabile dopo l’incidente che ha visto, sabato, pezzi di motore del volo partito da Denver cadere a terra poco dopo la partenza, per fortuna senza recare danno a persone. Le foto dei pezzi dell’avionica sparsi sulla cittadina di Broomfield hanno fatto rapidamente il giro del mondo, così come i video del fumo che esce da uno deidel velivolo diretto a Honolulu. L’INCIDENTE Con 231 passeggeri (più dieci membri di equipaggio) il volo 328 della United Airlines è regolarmente decollato dopo mezzogiorno dall’aeroporto di Denver, in Colorado. I ...

FeliceTesta75 : Gli aerei di linea tecnicamente potrebbero volare per giorni con solo un motore. Per legge devono atterrare appena… - fisco24_info : Boeing, motore scoppia in volo. Autorità Usa ordina di lasciare a terra i 777: I 777 con motori PW4000 devono esser… - giornaleradiofm : I Boeing 777 ispezionati in Usa e fermati in Giappone: (ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Nuova grana per Boeing. I 777 co… - Lukyluke311 : La FAA emette una direttiva di emergenza che ordina ispezioni dei motori Boeing 777, ciò potrebbe bloccare gli aere… - skz5k2 : @SimoneTron @disinformatico Non Boeing, ma le normative. Un aereo deve poter volare per tot ore con un motore solo… -