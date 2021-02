Morti e contagiati nel focolaio Covid alla casa di riposo | ' Troppe feste | erano necessarie?'

StefanoFeltri : Draghi cita i morti, i ricoverati, i contagiati, senza arrotondare le cifre, anche a costo di impappinarsi un po'.… - VELOSPORT1960 : Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia, con 497.670 decessi confermati dalla Johns Hopkins Univer… - giorgio2181953 : @AndreON57802640 ????, il Parkinson, interverrà oggi in TV dicendo che nelle prox settimane ci saranno centinaia di m… - advgiornalista : Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. Focus anche sul numero d… - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia: morti, contagiati, guariti del 22 Febbraio. -

Ultime Notizie dalla rete : Morti contagiati

la Repubblica

CAMERANO - Si poteva fare meglio per scongiurare che entrasse il virus? Potevano essere evitati i contagi con un maggior rispetto delle regole? E' quanto si chiedono alcuni familiari degli ospiti dell'...... alla soglia dei 500mila- il dato ufficiale al momento riporta 498.897 - il numero dei ... Con 28.078.813 di, gli Stati Uniti detengono un triste primato nel mondo: i dati a livello ...Rabat, 22 feb 09:11 - (Agenzia Nova) - Si registra in Marocco un totale di 207 nuovi casi di contagio da coronavirus con sei morti e 621 guarigioni nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il ministero della ...Il 20% circa dei casi di coronavirus in Campania appartiene alla variante inglese. Lo svela un'indagine mirata, finalizzata "all'analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ...