Morra va all'attacco di Rosalinda "Vi dico la verità su cosa ha fatto" - (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni A Live Non è la D'Urso l'attore si è scagliato contro l'ex fidanzata definendo la relazione con Andrea tutta una montatura per arrivare alla finalissima L'evoluzione della relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip sta scatenando grosse polemiche fuori dalla Casa. L'intesa amorosa della coppia non convince e in tanti pensano che la storia sia solo una montatura. Il primo a puntare il dito contro l'attrice è Massimiliano Morra, che nell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso ha sparato a zero contro la sua ex. nodo 1925721 Ospite di Barbara D'Urso nel contenitore di intrattenimento della domenica sera di Canale 5, Massimiliano Morra non è stato clemente con Rosalinda, definendola una stratega. L'avvicinamento tra l'attrice e Andrea Zenga, fatto ...

