Monoclonali, il ritardo condanna alle briciole: “Acquistate 15mila dosi, tutto quel che si può”. La Germania ne comprò 200mila in un giorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cinquemila fiale di Bamlamivimab che arriveranno entro metà marzo, circa il doppio di Regeneron che saranno disponibili però solo alla fine del mese. In tutto fanno 15mila dosi di anticorpi Monoclonali. Da distribuire tra tutti gli ospedali e i malati ad alto rischio d’Italia. Quasi niente, se si pensa che la Germania, insieme all’autorizzazione, ne ha subito Acquistate 200mila dosi. Giuseppe Traversa, dirigente dell’area strategia ed economia di Aifa: “Capisco che siano poche. E che una volta autorizzato l’acquisto si vorrebbe avere subito il farmaco, ma in questo caso semplicemente manca proprio la disponibilità“. Il problema è poi tutto qui: il ritardo sui Monoclonali condanna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cinquemila fiale di Bamlamivimab che arriveranno entro metà marzo, circa il doppio di Regeneron che saranno disponibili però solo alla fine del mese. Infannodi anticorpi. Da distribuire tra tutti gli ospedali e i malati ad alto rischio d’Italia. Quasi niente, se si pensa che la, insieme all’autorizzazione, ne ha subito. Giuseppe Traversa, dirigente dell’area strategia ed economia di Aifa: “Capisco che siano poche. E che una volta autorizzato l’acquisto si vorrebbe avere subito il farmaco, ma in questo caso semplicemente manca proprio la disponibilità“. Il problema è poiqui: ilsui...

novaccino_nati : RT @Euroscettici: #Speranza #Arcuri e #rucciardi sono il problema. - #pianopandemia fatto in titardo - #mascerine acquistate in ritardo e a… - nonmiscrivere8 : RT @andcapocci: Con 3 giorni di ritardo rispetto all'Italia, il 9/2 anche gli USA hanno autorizzato per uso d'emergenza il cocktail di anti… - Euroscettici : #Speranza #Arcuri e #rucciardi sono il problema. - #pianopandemia fatto in titardo - #mascerine acquistate in ritar… - SERGIODICINTIO : @MT_Meli_ #speranzaout firma in nettissimo ritardo, 7 mesi, l'utilizzo degli #anticorpi #monoclonali quante persone… - Turismopassione : Ritardo nell'uso dei monoclonali per il covid 19 fatale per molti. Era il rimedio più efficace dopo il vaccino, imperdonabile ritardo. -