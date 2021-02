Mondiali Cortina, chi è Giuliano Razzoli: carriera e successi (Di martedì 23 febbraio 2021) Giuliano Razzoli ai Mondiali Cortina, la sua carriera piena di podi e successiGiuliano Razzoli parteciperà ai Mondiali Cortina 2021, nasce a Castelnovo il 18 Dicembre del 1984, viene soprannominato “Razzo” proprio per via della sua abilità nella specialità dello slalom speciale. In questa specialità ha vinto la medaglia d’oro nei giochi olimpici invernali dopo Alberto Tomba, nonostante tutto ha anche conquistato diversi podi in Coppa del Mondo. Giuliano inforca gli sci sin dall’età di 4 anni, prova a gareggiare le sue prime gare nel Circo bianco, qui gli viene aggiunto il soprannome di “Razzo”, esordisce in Coppa Europa nel 2004. Mentre nel 2006, aprì la gara di slalom speciale nel ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021)ai, la suapiena di podi eparteciperà ai2021, nasce a Castelnovo il 18 Dicembre del 1984, viene soprannominato “Razzo” proprio per via della sua abilità nella specialità dello slalom speciale. In questa specialità ha vinto la medaglia d’oro nei giochi olimpici invernali dopo Alberto Tomba, nonostante tutto ha anche conquistato diversi podi in Coppa del Mondo.inforca gli sci sin dall’età di 4 anni, prova a gareggiare le sue prime gare nel Circo bianco, qui gli viene aggiunto il soprannome di “Razzo”, esordisce in Coppa Europa nel 2004. Mentre nel 2006, aprì la gara di slalom speciale nel ...

Agenzia_Ansa : Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito… - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Coninews : Tricolore in volo sopra Cortina. ?????? Le immagini della cerimonia di chiusura della 46ª edizione dei Mondiali di s… - robertocosta_ge : RT @davideterrile: Conclusi i mondiali di Cortina 2021. Ai Cortinesi rimane in eredità la Tofana cementificata. - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Lo spettacolare saluto dell'@Esercito italiano in occasione della chiusura dei mondiali di sci di #Cortina -