Modern Love | il cast della seconda stagione Ci sono anche Anna Paquin e Kit Harington

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 febbraio 2021)La serie Amazon Originaltorna per unanuovamente con un notevolee nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate dalla omonima rubrica del New York Times. La serie è stata girata ad Albany, New York City, Schenectady, Troy (New York) e Dublino (Irlanda) e farà il suo debutto su Prime Video nel 2021 in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Si uniranno aldi questa serie antologica Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), il nominato agli Screen Actors Guild Award Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Zoe ...