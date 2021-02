Missione Nato in Iraq? La leadership italiana secondo il gen. Arpino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella “due giorni” di video-conferenza dei ministri della Difesa della Nato sono emerse alcune cose interessanti, ed altre scontate. Il rilancio di Jens Stoltenbeg circa la Missione in Iraq fa parte di entrambe le categorie, in quanto è “interessante”, e, dopo l’annuncio di un sostanzioso ritiro americano, anche “scontata”. La Nato si sente in dovere di coprire il vuoto che lasceranno i bravi soldati del nuovo Comandante in capo Usa, per i quali già da diversi anni, e non solo a causa dell’uccisione del generale dei pasdaran iraniani, nel Paese c’è assai poca simpatia. Del perché, derivante da una lunga serie di errori, ne potremmo anche parlare. Generalmente, l’Iraq non ci ha mai offerto buone notizie, e qui ricordiamo con rispetto l’eccidio di Nassiriya e il sangue versato da cinque nostri militari ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella “due giorni” di video-conferenza dei ministri della Difesa dellasono emerse alcune cose interessanti, ed altre scontate. Il rilancio di Jens Stoltenbeg circa lainfa parte di entrambe le categorie, in quanto è “interessante”, e, dopo l’annuncio di un sostanzioso ritiro americano, anche “scontata”. Lasi sente in dovere di coprire il vuoto che lasceranno i bravi soldati del nuovo Comandante in capo Usa, per i quali già da diversi anni, e non solo a causa dell’uccisione del generale dei pasdaran iraniani, nel Paese c’è assai poca simpatia. Del perché, derivante da una lunga serie di errori, ne potremmo anche parlare. Generalmente, l’non ci ha mai offerto buone notizie, e qui ricordiamo con rispetto l’eccidio di Nassiriya e il sangue versato da cinque nostri militari ...

