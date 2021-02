Mille Miglia 2021 - La Freccia Rossa è posticipata a giugno

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lasi farà, ma non a maggio. Gli organizzatori e l'Automobile Club di Brescia hanno deciso di spostare l'evento di cinque settimane, nella speranza che la Corsa più bella del mondo possa svolgersi in condizioni di tregua dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. L'estate alle porte. In base ai nuovi programmi, la carovana di auto storiche partirà così da Brescia mercoledì 16, per poi tornare nella stessa città lombarda nella giornata di sabato 19, con passaggi intermedi a Viareggio, Roma e Bologna. Al contrario della scorsa edizione, tenutasi a ottobre a causa della pandemia, la rievocazione storica delsi svolgerà quindi pochi giorni prima dell'estate, quando le temperature più calde dovrebbero favorire un calo dei contagi e dei ricoveri ...