Milano Fashion Week | tutto ciò che c’è da sapere

Se le settimane della moda stavano cambiando e mettendo in discussione le proprie modalità ben prima di un anno fa, dopo l'arrivo della pandemia questo processo è stato accelerato in maniera notevole: negli ultimi mesi abbiamo assistito a presentazioni-videogioco, sfilate reali registrate segretamente e poi svelate a tempo debito, ma anche produzioni cinematografiche che ci hanno catapultato in nuovi e sorprendenti immaginari. La parola chiave è adattamento che, nonostante tutti i lati negativi di questo momento storico, smuove una creatività non indifferente e dà vita a quella curiosità che nutre l'entusiasmo verso le fashion week: cosa aspettarci, quindi, per questa nuova edizione milanese? In programma dal 23 febbraio al 1 marzo, la settimana della moda prenderà il via con un omaggio a Beppe Modenese, presidente onorario della Camera della Moda Italiana scomparso all'età di 92 anni lo scorso 21 novembre. Un tributo che prenderà la forma di un cortometraggio girato da Beniamino Barrese, in streaming sulla piattaforma digitale di CNMI alle 10 della prima giornata.

