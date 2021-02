Milano Fashion Week: calendario delle sfilate (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Milano Fashion Week torna con l’appuntamento più atteso dagli appassionati di moda. Dopo le collezioni uomo presentate a gennaio 2021 è il momento delle collezioni donna autunno/inverno 2021/20212. L’appuntamento è dal 23 febbraio al 1 marzo a Milano con sfilate, eventi live e digitali. Nella Settimana della Moda ci saranno 61 sfilate e 57 presentazioni, con marchi e brand provenienti da tutto il mondo. Si comincia con un omaggio a Beppe Modenese, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana venuto a mancare nel novembre 2020, proseguendo con uno spazio dedicato alla moda africana e le sfilate di cinque stilisti emergenti. Pochi i live, riservati esclusivamente agli addetti ai lavori, con le nuove collezioni di Valentino ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Latorna con l’appuntamento più atteso dagli appassionati di moda. Dopo le collezioni uomo presentate a gennaio 2021 è il momentocollezioni donna autunno/inverno 2021/20212. L’appuntamento è dal 23 febbraio al 1 marzo acon, eventi live e digitali. Nella Settimana della Moda ci saranno 61e 57 presentazioni, con marchi e brand provenienti da tutto il mondo. Si comincia con un omaggio a Beppe Modenese, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana venuto a mancare nel novembre 2020, proseguendo con uno spazio dedicato alla moda africana e ledi cinque stilisti emergenti. Pochi i live, riservati esclusivamente agli addetti ai lavori, con le nuove collezioni di Valentino ...

