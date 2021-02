Milano | da Leonardo al coronavirus | la città si colora di graffiti FOTO

drinksco_it : Pittore, inventore, scienziato e anche esperto di vino: Leonardo da Vinci era tutto questo! ?????? Sapevi che aveva a… - NewsLeonardo : Solidarietà nelle strade: il Muro della Gentilezza di Milano cresce ancora - leonardo_floris : RT @Inter: ?? | VITTORIA I colori di Milano ???? - leonardo_dalbo : RT @toniH2000: @RomeluLukaku9 UNICO IMPERATORE DI MILANO -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Leonardo

A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Recordati e Fiera. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,94% a 23.136 punti. Sul listino principale si è messa in lucecon un +...Sempre il Comune dicoinvolto nel progetto Maua Museo di arte urbana aumentata, che permette ...come testimoniato dai muri che circondano l'ippodromo con un mega murale dedicato a...Muri che diventano opere d’arte. Tra colori, forme e messaggi sociali. La street art a Milano si è ritagliata sempre più spazi e, mentre crescono i ...Indici negativi a Piazza Affari, allineata all'andamento generale degli altri mercati europei in una seduta di generale storno. "Oggi ci sono molte prese di beneficio", osserva un trader. Mercati ...