Milan-Stella Rossa, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milan-Stella Rossa: l’Europa League torna protagonista. Dopo l’1-1 dell’andata del Marakana di Belgrado, la squadra di Stefano Pioli e quella di Dejan Stankovic tornano a sfidarsi per giocarsi un posto negli ottavi di finale. Chi la spunterà a San Siro? Un Milan ferito e col morale a terra dopo lo 0-3 subito nel derby contro l’Inter, o una Stella Rossa a caccia del risultato storico? La parola al campo, unico giudice supremo. Milan-Stella Rossa, partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021, sarà visibile, giovedì 25 febbraio dalle ore 21.00, in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport, inoltre, vi ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021): l’torna protagonista. Dopo l’1-1 dell’andata del Marakana di Belgrado, la squadra di Stefano Pioli e quella di Dejan Stankovic tornano a sfidarsi per giocarsi un posto negli ottavi di finale. Chi la spunterà a San Siro? Unferito e col morale a terra dopo lo 0-3 subito nel derby contro l’Inter, o unaa caccia del risultato storico? La parola al campo, unico giudice supremo., partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’2020-2021, sarà visibile, giovedì 25 febbraio dalle ore 21.00, in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport, inoltre, vi ...

