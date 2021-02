Milan, la sentenza di Brambati: “Rossoneri in calo, Romagnoli un dilettante su Lukaku”. E su Ibra a Sanremo… (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimo Brambati sul "Derby della Madonnina".La ventitreesima giornata del campionato di Serie A si chiuderà questa sera alle ore 20.45, con la sfida dell'Allianz Stadium, Juventus-Crotone. Tuttavia, i riflettori sono ancora puntati su Milan-Inter, che ha visto la compagine nerazzurra allenata dal tecnico Antonio Conte vincere nel segno della "Lu-La". Intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha detto la sua sul match andato in scena a San Siro.Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore di Torino e Palermo.Milan E Ibra - "Sono convinto che il Milan avrebbe firmato per essere oggi secondo in classifica. Ma in due giornate passare da +2 a -4 è diverso, soprattutto a livello ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimosul "Derby della Madonnina".La ventitreesima giornata del campionato di Serie A si chiuderà questa sera alle ore 20.45, con la sfida dell'Allianz Stadium, Juventus-Crotone. Tuttavia, i riflettori sono ancora puntati su-Inter, che ha visto la compagine nerazzurra allenata dal tecnico Antonio Conte vincere nel segno della "Lu-La". Intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimoha detto la sua sul match andato in scena a San Siro.Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore di Torino e Palermo.- "Sono convinto che ilavrebbe firmato per essere oggi secondo in classifica. Ma in due giornate passare da +2 a -4 è diverso, soprattutto a livello ...

