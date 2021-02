Milan-Inter 0-3 | Lukaku a Ibrahimovic | “Sono il migliore” | Serie A News

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Romeluprotagonista assoluto del derby. Zlatannon ha potuto far nulla per contrastare la potenza della squadra nerazzurra0-3,: “ilPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

... perdendo contro Spal ee pareggiando col Cagliari. Una frenata che ha riportato le più ... i toscani hanno battuto in casa l'Ascoli nel loro ultimo impegno dopo il poker subito in casa del...Per la rubrica 'La barba al palo', il direttore editoriale di Italpress Italo Cucci commenta il derbyconclusosi 0 - 3. gm/mrv/redRomelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic ancora protagonisti del derby Milan-Inter, andato in scena ieri sera a ‘San Siro‘ e terminato 0-3 per i nerazzurri. Stavolta, però, al contrario di quanto successo ...Tra campionato, Europa League e Champions League ecco gli impegni di nerazzurri, rossoneri e bianconeri fino a Pasqua ...