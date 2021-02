Milan-Inter 0-3, la moviola: “Doveri all’inglese ma coerente” | Serie A News (Di lunedì 22 febbraio 2021) Daniele Doveri, della sezione A.I.A. di Roma 1, ha arbitrato bene nel derby Milan-Inter. Ha lasciato spesso correre, ma ha usato lo stesso metro di giudizio Milan-Inter 0-3, la moviola: “Doveri all’inglese ma coerente” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Daniele, della sezione A.I.A. di Roma 1, ha arbitrato bene nel derby. Ha lasciato spesso correre, ma ha usato lo stesso metro di giudizio0-3, la: “maPianeta

trash_italiano : Andrea Pucci, conduttore de #lapupaeilsecchione, durante Milan-Inter - petergomezblog : Milan-Inter, migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: nessun distanziamento e molte persone senza mascherin… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - itz_malda : Next 5 games for milan, inter and juve Milan: roma udinese verona napoli fiorentina Inter: genoa parma atalanta t… - infoitsport : Milan-Inter nello spogliatoio Juve: così si è reagito al trionfo di Conte -