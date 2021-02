Migranti, regioni chiuse e porti aperti: sbarcano in 232 a Porto Empedocle. C’è anche un cadavere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Migranti: regioni chiuse, porti aperti. E in 232 sbarcano a Porto Empedocle. Con loro c’è anche un cadavere. Trasportato nella stiva dell’imbarcazione su cui viaggiavano. I soccorritori li hanno traghettati nell’Agrigentino dopo l’intervento in loro aiuto, effettuato nel Canale di Sicilia. Perché il flusso di partenze dalle coste della Libia, in direzione dei nostri porti, non si è mai interrotto. La trasmigrazione, continua e popolosa, non certo mai provato ad aspettare che si smorzasse l’emergenza sanitaria. E nemmeno i tempi della crisi, a cui è seguita la costituzione del nuovo governo Draghi. No: i trafficanti di esseri umani continuano imperterriti a solcare il Mediterraneo in cerca di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021). E in 232. Con loro c’èun. Trasportato nella stiva dell’imbarcazione su cui viaggiavano. I soccorritori li hanno traghettati nell’Agrigentino dopo l’intervento in loro aiuto, effettuato nel Canale di Sicilia. Perché il flusso di partenze dalle coste della Libia, in direzione dei nostri, non si è mai interrotto. La trasmigrazione, continua e popolosa, non certo mai provato ad aspettare che si smorzasse l’emergenza sanitaria. E nemmeno i tempi della crisi, a cui è seguita la costituzione del nuovo governo Draghi. No: i trafficanti di esseri umani continuano imperterriti a solcare il Mediterraneo in cerca di un ...

