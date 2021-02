Michelle Hunziker, su Instagram le foto con Aurora “Ti abbiamo tanto desiderato” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due bellissimi scatti in bianco e nero, due immagini speciali che Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo su Instagram. La conduttrice ha condiviso un ricordo di tanti anni fa in cui la si vede giovanissima stringere tra le braccia la sua primogenita Aurora Ramazzotti da piccola: due scatti dolcissimi, pieni d’amore ed emozionanti. Nella prima foto la conduttrice è stata immortalata mentre osserva la sua bimba, nella seconda invece le due hanno i volti vicini e sono bellissime. Ad accompagnare le due immagini le tenere parole della showgirl: “Una bimba con in braccio la sua bimba…eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta… così pronta… ti abbiamo tanto desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”. Aurora è nata ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due bellissimi scatti in bianco e nero, due immagini speciali cheha pubblicato sul suo profilo su. La conduttrice ha condiviso un ricordo di tanti anni fa in cui la si vede giovanissima stringere tra le braccia la sua primogenitaRamazzotti da piccola: due scatti dolcissimi, pieni d’amore ed emozionanti. Nella primala conduttrice è stata immortalata mentre osserva la sua bimba, nella seconda invece le due hanno i volti vicini e sono bellissime. Ad accompagnare le due immagini le tenere parole della showgirl: “Una bimba con in braccio la sua bimba…eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta… così pronta… tie sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”.è nata ...

zazoomblog : Michelle Hunziker rallegra tutti con il suo sorriso è bella da togliere il fiato – VIDEO - #Michelle #Hunziker… - infoitcultura : Michelle Hunziker commossa, la canzone gli ricorda il suo Franchino: 'Aveva detto che mi avrebbe protetto per sempr… - infoitcultura : Michelle Hunziker quasi in lacrime confessa: “Questa è la mia canzone preferita me la dedicò a 20 anni” - infoitcultura : Michelle Hunziker scrive ad Aurora: 'Ti abbiamo tanto desiderato, sei il nostro angelo' - infoitcultura : Michelle Hunziker e la foto dal passato: non l’avete mai vista così -