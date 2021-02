Meteo Italia all’8 marzo, il FREDDO da est c’è (Di lunedì 22 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli continuano a mostrarci, ormai da giorni, un cambio di scenario Meteo climatico nella prima decade di marzo. Un cambiamento che andrà monitorato con molta attenzione perché l’Inverno potrebbe portarci un bel colpo di coda. Partiamo dal presupposto che per tutta questa settimana avremo a che fare con un campo di Alta Pressione piuttosto coriaceo, peraltro come ben sappiamo l’affondo depressionario che sta investendo la Penisola Iberica porterà un bel rinforzo della struttura a causa di una risalita d’aria caldo umida nord africana. Le manovre atmosferiche di cui s’è parlato abbondantemente, ovvero il rinforzo del Vortice Polare, sarà il responsabile del cambiamento – probabilmente temporaneo, giusto dirlo – che viene disegnato dai centri di calcolo internazionali. Nel passaggio tra ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli continuano a mostrarci, ormai da giorni, un cambio di scenarioclimatico nella prima decade di. Un cambiamento che andrà monitorato con molta attenzione perché l’Inverno potrebbe portarci un bel colpo di coda. Partiamo dal presupposto che per tutta questa settimana avremo a che fare con un campo di Alta Pressione piuttosto coriaceo, peraltro come ben sappiamo l’affondo depressionario che sta investendo la Penisola Iberica porterà un bel rinforzo della struttura a causa di una risalita d’aria caldo umida nord africana. Le manovre atmosferiche di cui s’è parlato abbondantemente, ovvero il rinforzo del Vortice Polare, sarà il responsabile del cambiamento – probabilmente temporaneo, giusto dirlo – che viene disegnato dai centri di calcolo internazionali. Nel passaggio tra ...

