Meteo folle – Nevica in Medio Oriente e non Italia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Com’è possibile che vada tutto storto? Ma che sta succedendo? Com’è possibile che nevichi in? Com’è possibile che la neve abbia coperto Libano, Giordania, Israele, persino il nord dell’Arabia Saudita? Com’è possibile che sia arrivata addirittura nel deserto? Folliedei giorni nostri, non c’è che dire. Stiamo parlando di un evento che ha tempi

Ultime Notizie dalla rete : Meteo folle

Meteo Giornale

... Giordania, Israele, persino il nord dell'Arabia Saudita? Com'è possibile che sia arrivata addirittura nel deserto? Folliedei giorni nostri, non c'è che dire. La neve su Gerusalemme. Fonte ...Una scena "ignobile" compiuta da qualche "" e forse amplificata anche dalle condizionidei giorni scorsi. Fatto sta che quanto visto e documentato con le foto è qualcosa di indecente e ...Com’è possibile che sia arrivata addirittura nel deserto? Follie meteo dei giorni nostri, non c’è che dire. Stiamo parlando di un evento che ha tempi di ritorno ultra decennali. Poi ovviamente anche ...Ma che sta succedendo? Com’è possibile che nevichi in Medio Oriente? Com’è possibile che la neve abbia coperto Libano, Giordania, Israele, persino il nord dell’Arabia Saudita? Com’è possibile che sia ...