Meloni: «Gli insulti? Tipici di certa sinistra. Da parte loro razzismo contro il popolo e la destra» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dalla trasmissione radiofonica in cui è stata così volgarmente insultata dal professore di Siena Giovanni Gozzini sono emerse «varie forme di razzismo»: a dirlo è stata Giorgia Meloni, soffermandosi sull’ultimo caso di attacchi personali che ha subito. In particolare, la leader di FdI ha sottolineato che in quel dibattito sono venuti fuori il razzismo di certa sinistra verso le donne, verso il popolo e verso la destra. «Io non ho bisogno di farlo (insultare qualcuno, ndr) perché la violenza, anche verbale, è sempre un’implicita ammissione di inferiorità», ha commentato Meloni. Meloni su quel «razzismo tipico di una certa sinistra» «Trovo che in quel dibattito tra questi tre personaggi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dalla trasmissione radiofonica in cui è stata così volgarmente insultata dal professore di Siena Giovanni Gozzini sono emerse «varie forme di»: a dirlo è stata Giorgia, soffermandosi sull’ultimo caso di attacchi personali che ha subito. In particolare, la leader di FdI ha sottolineato che in quel dibattito sono venuti fuori ildiverso le donne, verso ile verso la. «Io non ho bisogno di farlo (insultare qualcuno, ndr) perché la violenza, anche verbale, è sempre un’implicita ammissione di inferiorità», ha commentatosu quel «tipico di una» «Trovo che in quel dibattito tra questi tre personaggi ...

