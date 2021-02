Mei “Su Schwazer occorre tenere conto della sentenza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho ancora in mano tutte le motivazioni ma la giustizia è una cosa seria. Non posso non tenerne”. Stefano Mei, presidenteFidal, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” non si sbilancia oltre sulla vicendae sulle possibilità che il marciatore possa prendere parte ai Giochi di Tokyo ma conferma che, assieme al Coni, sta seguendo da vicino gli sviluppi. “Non voglio entrare troppo nel merito ma c’è un’ordinanza di 87 pagine di un giudice che, oltre ad archiviare la posizione di Alex, fa considerazioni estremamente gravi nei confronti di altre entità. Sono 87 pagine contro un comunicato stampa di poche righe – il riferimento alla nota con cui la Wada respinge le accuse del gip di Bolzano – Qui si tratta di un’indagine durata 4 anni, dobbiamo tenerne ...