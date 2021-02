“Mediaset ha deciso così”. Fine di un’epoca per Barbara D’Urso. La mossa costretta ‘per risparmiare’ (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Prendere la linea al 7% e grazie a voi chiudere al 26%! Questo è quello che siete riusciti a fare anche ieri sera nella difficile serata della domenica. Picchi del 26% di share e di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti a Livenoneladurso!! Grazie a tutti i nostri ospiti, dal professor Remuzzi per averci aiutato a fare chiarezza sui vaccini alla vicepresidente del PD Debora Serracchiani: i nostri talk sono sempre i più seguiti Grazie anche per Domenica Live!!!”, aveva scritto la scorsa settimana Barbara D’Urso ringraziando i telespettatori del suo Live – Non è la D’Urso. La scorsa settimana la trasmissione della domenica sera di Canale 5 aveva ottenuto picchi del 26% di share con 3 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti ed era stata la stessa Barbara D’Urso a ringraziare tutti con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Prendere la linea al 7% e grazie a voi chiudere al 26%! Questo è quello che siete riusciti a fare anche ieri sera nella difficile serata della domenica. Picchi del 26% di share e di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti a Livenoneladurso!! Grazie a tutti i nostri ospiti, dal professor Remuzzi per averci aiutato a fare chiarezza sui vaccini alla vicepresidente del PD Debora Serracchiani: i nostri talk sono sempre i più seguiti Grazie anche per Domenica Live!!!”, aveva scritto la scorsa settimanaringraziando i telespettatori del suo Live – Non è la. La scorsa settimana la trasmissione della domenica sera di Canale 5 aveva ottenuto picchi del 26% di share con 3 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti ed era stata la stessaa ringraziare tutti con un ...

ChiaraVenezia9 : RT @malinconicassai: +++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato il concorrente # Tommaso Zorzi da Grande FratelloVip pe… - lucia60061616 : RT @malinconicassai: +++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato il concorrente # Tommaso Zorzi da Grande FratelloVip pe… - Luna1992m : RT @malinconicassai: +++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato il concorrente # Tommaso Zorzi da Grande FratelloVip pe… - malinconicassai : +++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato il concorrente # Tommaso Zorzi da Grande FratelloVip… -