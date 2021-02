Maxi frode sui prodotti petroliferi per circa 100 milioni di euro, nei guai tre persone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corso delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistema di evasione, finalizzato all’illecita commercializzazione su tutto il territorio nazionale di prodotti petroliferi per l’autotrazione. L’articolato schema evasivo prevedeva la commissione di plurime condotte illecite, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l‘omesso pagamento dell’IVA tramite il rilascio di false dichiarazioni d’intento prive dei prescritti requisiti di legge, nonché l’occultamento delle scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione della movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati, con conseguente alterazione delle le regole del mercato. Le operazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corso delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistema di evasione, finalizzato all’illecita commercializzazione su tutto il territorio nazionale diper l’autotrazione. L’articolato schema evasivo prevedeva la commissione di plurime condotte illecite, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l‘omesso pagamento dell’IVA tramite il rilascio di false dichiarazioni d’intento prive dei prescritti requisiti di legge, nonché l’occultamento delle scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione della movimentazione deicommercializzati, con conseguente alterazione delle le regole del mercato. Le operazioni di ...

