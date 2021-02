Max Sirena: 'Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un lungo abbraccio silenzioso con Paolo Bassani, 20 anni fa compagno di squadra (e di reparto) di Max Sirena su un'altra Luna Rossa. E a più riprese qualche lacrima (non trattenuta) esce. "Per fortuna ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un lungo abbraccio silenzioso con Paolo Bassani, 20 anni fa compagno di squadra (e di reparto) di Maxsu un'altra. E a più riprese qualche lacrima (non trattenuta) esce. "Per fortuna ...

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa #Vela Max Sirena: “Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America” - Andrearey91 : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa #Vela Max Sirena: “Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America” - Gazzetta_it : #Luna Rossa #Vela Max Sirena: “Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America” - andrea_gardin : @lunarossa @Prada @Pirelli Quindi Max Sirena è l’unico atleta italiano ad aver vinto per ben due volte la coppa degli sfidanti? - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa vince la Prada Cup, alla guida il riminese Max Sirena -