Max Gazzè riporta la sua ironia a Sanremo 2021 con «Il farmacista»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È un altro veterano Max, che gareggia alla 71°edizione del Festival tra i Campioni con la canzone Il. Sono passati ventidue anni da quando l’artista, reduce dal successo del secondo album (La favola di Adamo ed Eva, 1998) partecipò al Festival del ’99 nella categoria Giovani con Una musica può fare e tra i Big l’anno dopo, con il brano Il timido ubriaco. Altri tre Festival dopo, a tre anni dall’ultima partecipazione al Festival (2018), Maxtorna per la sesta sul palco dell’Ariston, un super Big a tutti gli effetti, pur non avendo mai vinto un'edizione né raggiunto il podio: solo nel 2000 si classificò quarto (posizione più alta raggiunta finora). Dal debutto asono trascorsi anche vari album e progetti collaterali, ...

Ultime Notizie dalla rete : Max Gazzè

Come sappiamo, i big sono stati scelti , e tra di loro ci sarà anche l'amatissimo, insieme a lui ci sarà la Trifluoperazina Monstery Band . Segui anche il nostro canale instagram per ..., Carmen Consoli, Paola Turci, The Niro, Otto Ohm, Bandabardò, Arnoldo Foà, Massimiliano Bruno, Sergio Rubini : sono solo alcuni degli artisti che l'hanno voluto al loro fianco. Il 22 ...