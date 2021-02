Maturità 2021 | max 60 punti per il credito e 40 per il colloquio Le info utili VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Esami di Stato classi V secondaria II grado: al via il 16 giugno, con un maxi orale che vedrà impegnati più di 500.000 candidati. La commissione sarà composta da docenti interni al Consiglio di classe, con Presidente esterno. Il Ministero ha inviato le ordinanze al CSPI, che dovrà esprimere il proprio parere entro 7 giorni. L'articolo, max 60per ile 40 per il. Le

Come sarà l' esame di terza media ? E la maturità? Se lo chiedono gli studenti, alla luce soprattutto di quanto accaduto in quest'anno scolastico travagliato tra aperture a singhiozzo e chiusure. A fare chiarezza le ordinanze del ...