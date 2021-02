Massimo Galli: “Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e rimanere in silenzio per 2-3 settimane” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il virologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, sta pensando di non comparire più in tv e non rilasciare interviste “per due-tre settimane” e di prendersi così un “personalissimo lockdown“. Lo confida lui stesso alla conduttrice Lilli Gruber, durante il programma Otto e mezzo su La7, rispondendo anche a chi lo accusa di essere onnipresente: “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria”, afferma l’infettivologo. Che poi spiega: “Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il virologo, primario dell’ospedale Sacco di Milano, sta pensando di non comparire più in tv e non rilasciare interviste “per due-tre” e di prendersi così un ““. Lo confida lui stesso alla conduttrice Lilli Gruber, durante il programma Otto e mezzo su La7, rispondendo anche a chi lo accusa di essere onnipresente: “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni percorrida e altri perinformazione seria”, afferma l’infettivologo. Che poi spiega: “diil mioe di ...

