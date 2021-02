Massimo Galli: "Siamo in guaio grosso. Tentato da Lockdown" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Il professor Massimo Galli ha commentato l'andamento al rilento della campagna vaccinale: "Serve un piano B ma no a produzione in Italia" "Siamo in un grosso guaio". Non usa mezzi termini né tantomeno prova a indorare la pillola il professor Massimo Galli, primario dell'Ospedale Sacco di Milano, che nel corso di un intervento al programma televisivo Otto e mezzo commenta l'andamento (al rilento) della campagna vaccinale. "Serve un piano B", dice. Poi annuncia una pausa dalle apparizioni in tivù: "Sto pensando ad un Lockdown personale di 2 o 3 settimane". I vaccini Siamo fermi e Siamo pure tra gli ultimi in Europa. Dopo Pfizer, anche Moderna ha annunciato un ritardo nella fornitura del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Il professorha commentato l'andamento al rilento della campagna vaccinale: "Serve un piano B ma no a produzione in Italia" "in un". Non usa mezzi termini né tantomeno prova a indorare la pillola il professor, primario dell'Ospedale Sacco di Milano, che nel corso di un intervento al programma televisivo Otto e mezzo commenta l'andamento (al rilento) della campagna vaccinale. "Serve un piano B", dice. Poi annuncia una pausa dalle apparizioni in tivù: "Sto pensando ad unpersonale di 2 o 3 settimane". I vaccinifermi epure tra gli ultimi in Europa. Dopo Pfizer, anche Moderna ha annunciato un ritardo nella fornitura del ...

