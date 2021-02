Massimiliano Morra contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | l’accusa a Live – Non è la d’Urso

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel romantico quadro tra, sempre più intimi in seno al GF Vip, si insinuano i sospetti di. L’ex concorrente, infatti, ha un parere piuttosto tagliente sulla coppia, fresca di primo bacio davanti alle telecamere del reality targato Signorini. Per l’attore la verità sarebbe soltanto una.sulla coppia: “Tutta strategia“esprime i suoi dubbi sulla genuinità della neonata intesa sentimentale tra, e i contorni del sospetto dell’attore ricalcano quelli alimentati nella Casa da ...

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ancora dubbi sulla sincerità della coppia. Si aggiunge al coro dei sospetti, l'opinione di. La relazione nata nella casa dl Grande Fratello Vip non convince neanche lui. Lo ha sottolineato durante la chiacchierata nel salotto di Barbara D'Urso, a Live - Non è la d'Urso. ...Dopo l'attacco dinei confronti di Rosalinda Cannavò , Francesco Oppini ospite di Live , si è scagliato contro Dayane Mello , facendo un personale quadro della situazione che si sta attualmente ...Su Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 7,535 milioni e il 31,8%; Su Rai3 'Che tempo che fa' 2,4 milioni di spettatori e 9,1%. Su Canale 5 Live Non è la D'Urso 2,022 milioni e 12,2%.Massimiliano Morra ha detto la sua sulla relazione fra Rosalinda e Andrea Zenga. L'ex gieffino ci è andato giù molto pesante!