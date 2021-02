Massimiliano Morra attacca Rosalinda per la sua storia con Zenga

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole diSono passati ormai diversi mesi da quandoha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 ed è tornato alla sua vita di sempre. Come ricorderemo, durante la sua esperienza all’interno del reality, l’attore aveva avuto modo di ritrovareCannavò, con la quale in passato, almeno così L'articolo proviene da Novella 2000.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ancora dubbi sulla sincerità della coppia. Si aggiunge al coro dei sospetti, l'opinione di. La relazione nata nella casa dl Grande Fratello Vip non convince neanche lui. Lo ha sottolineato durante la chiacchierata nel salotto di Barbara D'Urso, a Live - Non è la d'Urso. ...Dopo l'attacco dinei confronti di Rosalinda Cannavò , Francesco Oppini ospite di Live , si è scagliato contro Dayane Mello , facendo un personale quadro della situazione che si sta attualmente ...Morra sta dalla parte di Dayane Mello. L'ex concorrente, che nella casa ha sempre difeso Rosalinda a spada tratta, si trova a doversi ricredere Massimiliano Morra non crede a nulla di ciò che vede: ...Massimiliano Morra ha detto la sua sulla relazione fra Rosalinda e Andrea Zenga. L'ex gieffino ci è andato giù molto pesante!