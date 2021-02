‘Massacrata al GF italiano’, Dayane Mello e le fan brasiliane: cosa è successo stanotte sui social (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso sabato sera al GF Vip Dayane Mello ha subito un vero e proprio crollo emotivo, che ha scatenato sul web le proteste delle sue fan brasiliane, che sin dall’inizio del reality l’hanno supportata con tutte le loro forze. Ma cosa sarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia? E perché le fan di Dayane si sono così arrabbiate? LEGGI ANCHE — Compleanno di Dayane Mello, cosa succederà il 27 Febbraio fuori dalla casa del GF Vip Le fan brasiliane di Dayane Mello “occupano” Twitter per proteggere la loro beniamina dal “massacro” che sta vivendo al GF Vip. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyDayane disperata al GF Vip Andiamo con ordine. ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso sabato sera al GF Vipha subito un vero e proprio crollo emotivo, che ha scatenato sul web le proteste delle sue fan, che sin dall’inizio del reality l’hanno supportata con tutte le loro forze. Masarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia? E perché le fan disi sono così arrabbiate? LEGGI ANCHE — Compleanno disuccederà il 27 Febbraio fuori dalla casa del GF Vip Le fandi“occupano” Twitter per proteggere la loro beniamina dal “massacro” che sta vivendo al GF Vip. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italydisperata al GF Vip Andiamo con ordine. ...

BabiloniaAly : Mah ! non so più se dare il buongiorno in italiano o se darlo in portoghese ! Ma che è ?! DM massacrata ? ma che gf… - amikim611 : Ma che cacchio sta succedendo su #/gfvip ? Ci sono solo tweet dei brasiliani che dicono di Dayane massacrata per 5… - Tony09896500 : @MoManjii Io spero che ci rialzare mo,ma guardando le notizie di politica,ed economici l'italia ne esce massacrata.… - Mary27931997 : RT @MUMMIA23: @trash_italiano Stefania massacrata a televoto aperto con tanto di applausi pilotati, il giochino è evidente - Mary27931997 : RT @CristyMandy: @trash_italiano L'hanno massacrata apposta, per farla uscire nel peggiore dei modi -

