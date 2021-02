Mascherine, i cinesi ci hanno fregato di nuovo: “Ffp2 filtrano solo il 36%” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Più di mezzo milione di Mascherine (300mila modello Ffp2 e altre 250 mila del tipo Ffp3) che proteggono il 60% in meno di quanto dichiarato sulla confezione: è l’ennesima «sòla», come la chiamerebbero i romani, che ci hanno rifilato i cinesi. E ora circolano 550mila Dpi con «una capacità filtrante di appena il 36%, contro il 95% richiesto dalla norma» importate con un contratto che assicurava: «i prodotti sono adeguati allo standard En 149:2001+A1:2009, relativo alla direttiva Ce 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale». Garantite fino a marzo 2025, dalla Ente certificazione macchine, una società di Valsamoggia, nel Bolognese. Milioni di Mascherine cinesi fasulle Dalla prova di filtrazione eseguita a luglio in un laboratorio spagnolo sono emersi ben altri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Più di mezzo milione di(300mila modelloe altre 250 mila del tipo Ffp3) che proteggono il 60% in meno di quanto dichiarato sulla confezione: è l’ennesima «sòla», come la chiamerebbero i romani, che cirifilato i. E ora circolano 550mila Dpi con «una capacità filtrante di appena il 36%, contro il 95% richiesto dalla norma» importate con un contratto che assicurava: «i prodotti sono adeguati allo standard En 149:2001+A1:2009, relativo alla direttiva Ce 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale». Garantite fino a marzo 2025, dalla Ente certificazione macchine, una società di Valsamoggia, nel Bolognese. Milioni difasulle Dalla prova di filtrazione eseguita a luglio in un laboratorio spagnolo sono emersi ben altri ...

