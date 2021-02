Martina Pinto si è sposata: guarda il sì ad Alessandro Poggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice e pieno d’amore. L’attrice e influencer 31 enne Martina Pinto ha detto sì al compagno Alessandro Poggi. La coppia è in attesa di una bimba e in poco meno di due mesi ha organizzato il rito civile in una soleggiata Roma. Abitino bianco e scarpe azzurre ai piedi, trucco e parrucco casalingo e un bouquet di profumatissimi mughetti per la sposina sorridente e felice come non mai. Ha sorpreso i follower con un matrimonio romantico e riservato, a cui hanno partecipato solo familiari e amici stretti e poi nessun pranzo nuziale, ma la coppia è fuggita in trattoria e poi a casa. La sposa indossava un abito bianco con la manica corta, ma come ha confidato lei ai follower dopo la cerimonia “c’erano 16-18 gradi” e poi l’attrice è temprata dalle fashion week… Il bouquet glielo ha regalato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 febbraio 2021) Un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice e pieno d’amore. L’attrice e influencer 31 enneha detto sì al compagno. La coppia è in attesa di una bimba e in poco meno di due mesi ha organizzato il rito civile in una soleggiata Roma. Abitino bianco e scarpe azzurre ai piedi, trucco e parrucco casalingo e un bouquet di profumatissimi mughetti per la sposina sorridente e felice come non mai. Ha sorpreso i follower con un matrimonio romantico e riservato, a cui hanno partecipato solo familiari e amici stretti e poi nessun pranzo nuziale, ma la coppia è fuggita in trattoria e poi a casa. La sposa indossava un abito bianco con la manica corta, ma come ha confidato lei ai follower dopo la cerimonia “c’erano 16-18 gradi” e poi l’attrice è temprata dalle fashion week… Il bouquet glielo ha regalato ...

