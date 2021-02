Martina Pinto ha detto sì | matrimonio con pancino e scarpe azzurre per l’attrice Foto

(Di lunedì 22 febbraio 2021)e Alessandro Poggi si sono sposati, unorganizzato in due mesi, solo il tempo necessario per i documenti, poi il sì a Roma.e influencer ha pubblicato sul suo profilo social alcuni scatti delle nozze, ha mostrato l’abito da sposa, le sue, il bouquet. Una sorpresa, o forse solo unche ha sorpreso i follower perchénon aveva annunciato il grande evento. Tutti sanno invece cheè in dolce attesa, che presto arriverà una bimba. Niente, festa, niente grandi preparativi per la coppia che ha vissuto nel modo più semplice il grande passo. Laha poi risposto alle domande dei tanti curiosi. ...

Un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice e pieno d'amore. L'attrice e influencer 31 enneha detto sì al compagno Alessandro Poggi. La coppia è in attesa di una bimba e in poco meno di due mesi ha organizzato il rito civile in una soleggiata Roma. Abitino bianco e scarpe ...Martina Pinto e Alessandro Poggi si sono sposati, un matrimonio organizzato in due mesi, solo il tempo necessario per i documenti, poi il sì a Roma. L'attrice e influencer ha pubblicato sul suo ...