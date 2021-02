Marquez, la Honda e la spalla: “Tornerò quanto prima” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Marc Marquez protagonista alla presentazione della Honda 2021: l’infortunio alla spalla, il recupero e il possibile rientro per il Qatar Riflettori su Marc Marquez nel giorno della presentazione della Honda 2021. Il pilota non poteva non parlare del suo infortunio alla spalla subito a Jerez nel luglio 2020 e operata tre volte. “Passo dopo passo sto migliorando, la riabilitazione alla spalla prosegue e siamo sulla strada giusta. I dottori mi hanno dato buone notizie e ora devo seguire il mio corpo facendo fisioterapia e la preparazione, ma non so quando sarò pronto“, dice Marquez. Poi aggiunge: “La cosa importante è che ogni settimana, non ogni giorno le cose vadano meglio e sono ottimista“. Il campione spagnolo, come riportato da “La Gazzetta ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Marcprotagonista alla presentazione della2021: l’infortunio alla, il recupero e il possibile rientro per il Qatar Riflettori su Marcnel giorno della presentazione della2021. Il pilota non poteva non parlare del suo infortunio allasubito a Jerez nel luglio 2020 e operata tre volte. “Passo dopo passo sto migliorando, la riabilitazione allaprosegue e siamo sulla strada giusta. I dottori mi hanno dato buone notizie e ora devo seguire il mio corpo facendo fisioterapia e la preparazione, ma non so quando sarò pronto“, dice. Poi aggiunge: “La cosa importante è che ogni settimana, non ogni giorno le cose vadano meglio e sono ottimista“. Il campione spagnolo, come riportato da “La Gazzetta ...

