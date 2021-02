Maria Teresa Ruta da Barbara d’Urso: dal rapporto con l’ex marito Amedeo Goria fino a quello col compagno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è una della protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento ritenuto da molti poco spontaneo e studiato a tavolino continua a tenere banco anche fuori dalla Casa. Recentemente eliminata dal gioco, la Ruta durante l’esperienza nella Casa ha parlato dei suoi presunti flirt: nomi importanti come il principe Alberto II di Monaco, l’attore Alain Delon e il cantautore Francesco Baccini che ha prontamente smentito un qualsiasi approccio che potesse andar oltre l’amicizia. Maria Teresa, ospite a Live Non è la d’Urso, intervistata alla presenza dei figli ha colto l’occasione per spiegare il motivo della distanza con l’ex marito Amedeo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)è una della protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento ritenuto da molti poco spontaneo e studiato a tavolino continua a tenere banco anche fuori dalla Casa. Recentemente eliminata dal gioco, ladurante l’esperienza nella Casa ha parlato dei suoi presunti flirt: nomi importanti come il principe Alberto II di Monaco, l’attore Alain Delon e il cantautore Francesco Baccini che ha prontamente smentito un qualsiasi approccio che potesse andar oltre l’amicizia., ospite a Live Non è la, intervistata alla presenza dei figli ha colto l’occasione per spiegare il motivo della distanza con...

