Maria Rosaria Omaggio | ha un marito? L’incontro che le ha cambiato la vita

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021), la nota attrice napoletana ha un? Sono tante le domande sul suo conto, ecco tutto quello che c’è da sapere. Molti la ricorderanno nella soap opera Edera e Una donna per amico, ma sono tante le produzioni che hanno messo in mostra il talento di, nota attrice napoletana. In vetta dagli anni Ottanta, ha deciso nell’ultimo periodo di dedicarsi al teatro. Versatile e poliedrica è riuscita a destreggiarsi in ogni ruolo, convincendo sempre il suo pubblico con le sue rappresentazioni. C’è invece grande mistero sulla suaprivata, ma ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto e sullalontano dalle scene. LEGGI ANCHE>>>Signorine Buonasera: reunion ...