Maria Rosaria Omaggio | chi è | età | altezza | peso | origini | marito e figli | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è un’attrice e anche scrittrice italiana. Donna bellissima e avvenente, si è caratterizzata nel corso della sua carriera per l’ampia trasversalità con la quale è riuscita a portare avanti più attività in differenti e distinti ambiti d’applicazione. Nonostante la predilezione per l’attività recitativa. Il desiderio di diventare attrice è subentrato in lei fin da piccolissima, e in qualche maniera è riuscita a portarlo pienamente a compimento. Inebile dire come la straordinaria bellezza fosse già riscontrabile quando era ancora una teenager.: anni,La sua carriera è iniziata con il canto, tuttavia. Nel 1973 ha cominciato una ...