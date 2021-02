Marco Mengoni a Bergamo emoziona con «L’anno che verrà» di Dalla

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) «Un genio del passato radicato nel futuro». Marco Mengoni, che domenica, su RaiUno, è stato voce e volto de L’anno che verrà, ha descritto così, come un avanguardista di raro talento, Lucio Dalla. «Mi sembrava giusto omaggiare, tramite lui, la grande forza che c’è stata in quest’anno così difficile per tutti, e proporre le sue parole, che sembrano scritte oggi, per guardare con fiducia al futuro. È un privilegio essere stato chiamato per un’occasione come questa. L’emozione di cantare da una Bergamo meravigliosa e deserta è stata unica e irripetibile», ha detto Mengoni, che nello speciale Rai, da Bergamo, invito a riflettere sui dodici mesi passati, si è esibito in piedi, di fronte ad una Piazza Vecchia vuota e immobile.