Maradona, il ricordo di Careca: “Un sogno giocare con lui. Visiterò la sua tomba” (Di martedì 23 febbraio 2021) “È stato un sogno giocare al fianco di Diego, nella squadra che aveva appena vinto il suo primo scudetto. Un sogno che si è avverato. Il primo incontro con Diego è stato molto emozionante. Eravamo in ritiro nel nord Italia, un fine settimana è venuto a casa mia e mi ha dato un grande abbraccio. Il lunedì successivo abbiamo iniziato ad allenarci ed è stato tutto facile. Parlavamo la stessa lingua, abbiamo trascorso quattro anni insieme. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della storia del Napoli e della vita di Diego”. Queste le dichiarazioni di Antonio Careca, campione brasiliano ex compagno di squadra di Diego Armando Maradona, che ai microfoni di Enganche ha ricordato il Pibe de Oro. “Immaginate Diego a 22, 23 o 24 anni nel calcio di oggi. Nessun club potrebbe permetterselo. Nemmeno un’intera ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “È stato unal fianco di Diego, nella squadra che aveva appena vinto il suo primo scudetto. Unche si è avverato. Il primo incontro con Diego è stato molto emozionante. Eravamo in ritiro nel nord Italia, un fine settimana è venuto a casa mia e mi ha dato un grande abbraccio. Il lunedì successivo abbiamo iniziato ad allenarci ed è stato tutto facile. Parlavamo la stessa lingua, abbiamo trascorso quattro anni insieme. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della storia del Napoli e della vita di Diego”. Queste le dichiarazioni di Antonio, campione brasiliano ex compagno di squadra di Diego Armando, che ai microfoni di Enganche ha ricordato il Pibe de Oro. “Immaginate Diego a 22, 23 o 24 anni nel calcio di oggi. Nessun club potrebbe permetterselo. Nemmeno un’intera ...

Martina95190659 : @MaurizioReset @lorenzlu @fanpage Mamma mia..le ricordo che è successa la stessa cosa alla notizia della morte di M… - IodiceC : @merely_my @Cartabellotta Infatti. Ricordo qui a Napoli, con la Coppa Italia prima e con le commemorazioni per Mara… - Antonio90473037 : @Lucrezi97533276 Ricordo ancora le immagini di Napoli con la morte di Maradona e ogni TG ne parlava come un apocali… - andreastonazzi : @MarcoZH11 @90ordnasselA Ma porcoggiuda, queste scene le abbiamo già viste nel derby di Coppa, a Inter-juve, per la… - MacchiaIl : @Corriere Ricordo tanti commenti idioti di tifosi appartenenti alle tifoserie in oggetto sfottere e denigrare i nap… -