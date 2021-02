(Di lunedì 22 febbraio 2021) Unanon si è accorta che il, probabilmente per gioco, si era nascosto all’interno deldellae così vi ha inserito i panni e ha fatto partire il lavaggio, causandone la morte. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 di venerdì 19 febbraio in un sobborgo di Hoon Hay, a Christchurch, in Nuova Zelanda, come riferisce l’Independent che dà la notizia: è stata proprio la madre addi quanto successo quando ha riaperto lo sportello per estrarre il bucato pulito. Per il bambino, di cui non è stata resa nota l’età esatta ma solo che era minore di cinque anni, non c’è stato più nulla da fare: inutile la corsa in ospedale. “La polizia sta indagando sulle circostanze della morte e il medico legale è stato informato”, ha fatto sapere un portavoce delle autorità locali ...

Noovyis : (Mamma accende la lavatrice senza accorgersi che c’è il figlio dentro al cestello: “Un tragico incidente”) Playhit… - FQMagazineit : Mamma accende la lavatrice senza accorgersi che c’è il figlio dentro al cestello: “Un tragico incidente” - akille15 : CLAMOROSA DISTRAZIONE! Mamma accende la lavatrice senza accorgersi del figlio all'interno: bimbo trovato morto a fi… - leggoit : Mamma accende la #lavatrice senza accorgersi che il figlio è dentro: bimbo trovato morto a fine lavaggio - albetteraty : @Diegociorra @Ilsolito_In Dal punto di vista sessuale dico no agli avvocati. Ne ricordo uno su tutti in particolare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma accende

Il Fatto Quotidiano

Lanon si è accorta che il figlio si er a nascosto nella e lo trova morto dopo il lavaggio. Il bambino è stato subito portato in ospedale ma purtroppo i medici non hanno potuto fare niente per lui. ...... espresso dalla domanda ", devo proprio fare qualcosa nella vita?". Specialmente quando le ... e lei la sua amante, che si perde in righe d'adorazione per i suoi cieli violetti: "in me si...Muore a 11 anni per ipotermia. Cristian Pavon Pineda non aveva mai visto la neve, così quando la fitta nevicata ha imbiancato il suo giardino a Conroe, settanta chilometri a nord ...È sopravvissuto dopo essere caduto dal ponte tra le braccia della madre il bambino di 18 mesi soccorso a Pederobba, in provincia di Treviso. La madre si è gettata dal ponte ...