Maltempo | Consiglio dei Ministri proroga stato di emergenza in Campania

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Ildeiha deciso, su proposta del presidente Mario Draghi, “la, per sei mesi, dellodiin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione” e “la, per sei mesi, dellodiin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria“. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi per quanto riguarda i provvedimenti di Protezione Civile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

