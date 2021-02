Male le borse europee, preoccupate da prospettive inflazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Inizio di settimana negativo per Milano, che è debole, in scia alle altre borse di Eurolandia. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally delle materie prime e messo in allarme gli investitori per la previsione di un’inflazione più elevata. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.793,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,95%, a 59,8 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +96 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%. Nello scenario borsistico europeo sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Inizio di settimana negativo per Milano, che è debole, in scia alle altredi Eurolandia. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally delle materie prime e messo in allarme gli investitori per la previsione di un’più elevata. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.793,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,95%, a 59,8 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +96 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%. Nello scenario borsistico europeo sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso ...

sskoorpio : ti compri borse e roba fatta in pelle di animale però la colpa è di quelli che comprano il fast fashion, so benissi… - ifcouldvebeenme : -e poi, per quel che mi riguarda, a sedici anni uno gli strumenti per capire la cultura e che le idee di destra sia… - jonasbrowin : @rominamilkovich e ha anche risposto male ad una dicendole brevemente che se ne sbatte il cazzo degli animali che u… - alexandercaper1 : RT @gioatriz: 'Mercati, lo spread risale verso quota 100, rendimento Btp allo 0,6%. Borse deboli' Non è possibile. Ma glielo avete detto al… - LaraAmmendola : RT @gioatriz: 'Mercati, lo spread risale verso quota 100, rendimento Btp allo 0,6%. Borse deboli' Non è possibile. Ma glielo avete detto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Male borse Male le borse europee, preoccupate da prospettive inflazione Inizio di settimana negativo per Milano, che è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally delle materie prime e messo in allarme gli investitori per la ...

Borse in rosso, ma Atlantia corre e Astm vola Negative anche le altre Borse europee: la peggiore è Amsterdam ( - 1,69%), seguita da Francoforte ( ... Male anche Diasorin ( - 2,65%), giù Recordati ( - 2,58%) in attesa della trimestrale e Stellantis (...

Male le borse europee, preoccupate da prospettive inflazione Il Messaggero Borse in rosso, ma Atlantia corre e Astm vola I timori sull'inflazione e sull'andamento della pandemia mandano in rosso le Borse e spingono gli acquisti sulle commodities - Spread in rialzo - A Milano si apprezza Atlantia in attesa del Cda di Cdp ...

Male Scottish Mortgage Investment Trust sul mercato azionario di Londra Ribasso scomposto per Scottish Mortgage Investment Trust, che esibisce una perdita secca del 2,75% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...

Inizio di settimana negativo per Milano, che è debole, in scia alle altredi Eurolandia. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally delle materie prime e messo in allarme gli investitori per la ...Negative anche le altreeuropee: la peggiore è Amsterdam ( - 1,69%), seguita da Francoforte ( ...anche Diasorin ( - 2,65%), giù Recordati ( - 2,58%) in attesa della trimestrale e Stellantis (...I timori sull'inflazione e sull'andamento della pandemia mandano in rosso le Borse e spingono gli acquisti sulle commodities - Spread in rialzo - A Milano si apprezza Atlantia in attesa del Cda di Cdp ...Ribasso scomposto per Scottish Mortgage Investment Trust, che esibisce una perdita secca del 2,75% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...