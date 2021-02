Maire Tecnimont, rating A da Morgan Stanley Capital International (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Gruppo Maire Tecnimont consolida la propria posizione tra le aziende leader internazionali nella transizione energetica e nella sostenibilità con l’ottenimento del rating “A” da parte di Morgan Stanley Capital International (Msci) Research, una delle principali agenzie di rating Esg che valuta le performance ambientali, sociali e di governance (Esg) delle maggiori aziende in tutto il mondo. “Questo rating rappresenta un grande riconoscimento per l’impegno del Gruppo Maire Tecnimont ad assumere un ruolo di abilitatore della transizione energetica e dimostra un importante apprezzamento per tutto il lavoro progressivamente svolto per perseguire una creazione di valore sostenibile per tutti gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Gruppoconsolida la propria posizione tra le aziende leader internazionali nella transizione energetica e nella sostenibilità con l’ottenimento del“A” da parte di(Msci) Research, una delle principali agenzie diEsg che valuta le performance ambientali, sociali e di governance (Esg) delle maggiori aziende in tutto il mondo. “Questorappresenta un grande riconoscimento per l’impegno del Gruppoad assumere un ruolo di abilitatore della transizione energetica e dimostra un importante apprezzamento per tutto il lavoro progressivamente svolto per perseguire una creazione di valore sostenibile per tutti gli ...

zazoomblog : Maire Tecnimont sotto la lente degli analisti dopo accordo in Sud America - #Maire #Tecnimont #sotto #lente #degli - orafinanza : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy per bioraffineria in Sud America Leggi l'articolo:… - Notiziedi_it : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy Usa per bioraffineria in Sud America - roeroelectric : Accordo Gruppo Maire Tecnimont -Essential Energy per una nuova bioraffineria in ... #EnergiaAmbiente… - Notiziedi_it : Maire Tecnimont, accordo con Essential Energy Usa per bioraffineria in Sud America -