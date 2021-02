"Magari mezza stagione". Marc Marquez, un infinito dramma sportivo: le parole che terrorizzano la Honda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il futuro di Marc Marquez? Nebuloso, molto nebuloso. Il campione spagnolo tiene la Honda HRC col fiato sospeso: è infatti ancora mistero sui tempi di recupero. Nel giorno di presentazione del team, lo spagnolo non si è infatti sbilanciato sui tempi del suo ritorno in pista. Il punto è che il mondiale della MotoGp incombe: la prima gara in calendario è fissata per il prossimo 28 marzo in Qatar. New entry del team è Pol Espargarò, quinto nella classifica finale con la KTM factory grazie soprattutto a cinque presenze sul terzo gradino del podio. Marquez è ormai fermo da sette mesi, dopo il grave infortunio al braccio e il frettoloso rientro in pista e tentativo di recupero che altro non ha fatto che peggiorare la situazione. "Sto meglio ma devo fare un passo alla volta - ha premesso -. Il recupero procede nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il futuro di? Nebuloso, molto nebuloso. Il campione spagnolo tiene laHRC col fiato sospeso: è infatti ancora mistero sui tempi di recupero. Nel giorno di presentazione del team, lo spagnolo non si è infatti sbilanciato sui tempi del suo ritorno in pista. Il punto è che il mondiale della MotoGp incombe: la prima gara in calendario è fissata per il prossimo 28 marzo in Qatar. New entry del team è Pol Espargarò, quinto nella classifica finale con la KTM factory grazie soprattutto a cinque presenze sul terzo gradino del podio.è ormai fermo da sette mesi, dopo il grave infortunio al braccio e il frettoloso rientro in pista e tentativo di recupero che altro non ha fatto che peggiorare la situazione. "Sto meglio ma devo fare un passo alla volta - ha premesso -. Il recupero procede nella ...

